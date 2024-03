Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, a anunțat miercuri ca si-a depus demisia dupa ce si-a indeplinit obiectivele cheie legate de apropierea tarii de Uniunea Europeana. El spune ca ramane alaturi de președinta Maia Sandu. ACTUALIZARE Nicu Popescu ar urma sa fie numit in funcția…

- Liderul turc Recep Tayyip Erdogan iși exprima frustrarile fața de neacceptarea țarii sale in Uniunea Europeana (UE) cu deprecieri și pronosticuri sumbre la adresa Republicii Moldova și Ucrainei.

- Familia regala a Romaniei a transmis ca deschiderea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana reprezinta „o binecuvantare”.„Este o binecuvantare sa știm ca s-a deschis calea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana. Se intoarce astfel roata istoriei,…

- Discuțiile privind aderarea Rep. Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeana in aceste zile, intr-un timp record, reprezinta un lucru cu adevarat istoric susține Peter Stano, purtatorul de cuvant al șefului diplomației europene. El a vorbit despre sprijinul financiar și politic acordat Chișinaului in…