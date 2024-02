Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Transplant anunta, marti seara, un adevarat maraton pentru viata, dupa ce doua familii au acceptat donarea de organe si tesuturi. Cinci oameni au primit, astfel, sansa la un transplant de organe, potrivit news.ro Reprezentantii Agentiei Nationale de Transplant anunta, marti seara,…

- Un interviu cu un politician, șef de partid, la inceput de an electoral, intr-o perioada tulbure din multe puncte de vedere – politic, social, la nivel național și internațional – nu este un lucru facil, date fiind ”restricțiile” impuse sau autoimpuse cand vine vorba de o comunicare sincera. De cele…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus, luni, la Agenția Naționala de Integritate o sesizare care il vizeaza pe șeful DNA Marius Voineag, se arata intr-un comunicat USR. The post POLITICA Ungureanu (USR) a sesizat ANI impotriva procurorului șef DNA first appeared on Informatia Zilei .

- In perioada 16-18 ianuarie 2024, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a fost gazda unei vizite de studiu din partea Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova, care a avut ca obiectiv schimbul de experiența pe tema implementarii schimbului automat de informații pentru conturile financiare…

- „Dintre tarile din regiune, Republica Moldova a resimtit cel mai mult impactul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, dar si al actiunilor hibride ruse pentru destabilizarea sa. Autoritatile de la Chisinau au avut resurse interne limitate pentru a gestiona crizele suprapuse cu care s-au confruntat si…

- Doliu la Academia de Studii Economice din Moldova. Ghenadie Bejan, membru al Consiliului de Dezvoltare Strategica a instituției, conferențiar universitar in cadrul departamentului „Teorie și Politici Economice”, s-a stins din viața. „Astazi, ne luam ramas-bun de la un om de excepție, un model de patriotism…

- Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor a prezentat situația epizootica din Republica Moldova și din regiune, pentru perioada 22.12.2023–02.01.2024. Au fost identificate 15 focare de gripa aviara (H5N1) la fauna salbatica și 10 focare la pasarile din exploatațiile nonprofesionale, comunica ANSA.

- Artistul plastic Glebus Sainciuc s-a distins prin crearea a peste 350 de maști. Agenția Naționala a Arhivelor deține un volum impresionant de documente referitoare activitatea artistului. In aceasta colecție, se regasesc schițe ale desenelor reprezentand diverse personalitați, precum și numeroase interviuri.…