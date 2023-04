”Noi nu avem doar o pozitie comuna, ci, atunci cand impartim o piata comuna, nu putem avea pozitii diferite fata de cel mai mare partener comercial al UE”, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Tianjin, sefa diplomatiei germane. Just now: Annalena Baerbock in China Comments on Taiwan after Macron controversy – Escalation in Taiwan Strait would be “worst-case scenario worldwide” – Would particularly affect Germany as industrial nation – Therefore “in our own interest” to work on de-escalation — Richard Walker (@rbsw) Annalena Baerbock a sosit joi la Tianjin, in prima sa vizita in China.