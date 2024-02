Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania (SLPR), afiliat BNS, protesteaza, luni, in fața Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Sindicaliștii critica „politica manageriala dezastruoasa” din Compania Naționala Poșta Romana.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Gruia Ivan a afirmat ca functionarii publici buni nu vor fi inlocuiti de noile tehnologii dupa ce va fi incheiat procesul de digitalizare, dar a mentionat despre cei care nu se vor adapta, ca nu poti moderniza Romania cu cei care nu doresc acest…

- In ședința Guvernului Romaniei de astazi, ministrul Bogdan Ivan a promovat 3 acte normative cu impact pentru funcționarea Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, dar și pentru finanțarea cercetarii romanești. Ministrul Bogdan Ivan a anunțat astazi au fost promovate trei acte normative in…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Legea deepfake va fi supusa la vot in cursul urmatoarei saptamani. Anunțul a fost facut de catre ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan. Legea deepfake prevede pedepse cu inchisoarea pentru cei care creaza un astfel de conținut. Cei care distribuie un astfel de conținut se…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii anunta, vineri, ca s-a implinit un an de la lansarea aplicatiei mobile Ghiseul.ro. “Plati de oriunde, in doar 30 de secunde: 252.000 de romani au scapat de griji direct de pe telefonul mobil”, a precizat ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan. Potrivit…

- „Timpul trece repede cand lucrezi cu pasiune. In ragazul zilelor mai liniștite de sarbatori, am facut un bilanț al activitații mele la Ministerului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii. Au fost cele mai intense 6 luni din viața mea – atat in plan profesional, cat și personal”, a transmis ministrul…

- Orange SA a anuntat astazi ca a semnat un acord cu Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID) in vederea fuzionarii Orange Romania SA (ORO) si Orange Romania Communications SA (OROC). Cei doi actionari confirma astfel intentia de a crea un operator de telecomunicatii complet convergent…