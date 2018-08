Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca a distribuit pe Facebook o postare despre mitingul romanilor din strainatate care conține mesajul "fara certificat de prost nu puteți participa" pentru ca a vrut sa arate ca "nu se poate nimeni erija ca reprezinta toata Diaspora".Maria…

- Andreea Raicu (41 de ani) semneazp un text in care ii felicita pe initiatorii campaniei „Fara penali in functii publice“ si isi indeamna cititorii sa semneze si sa se implice mai mult in evenimentele politice. De asemenea, vedeta a marturisit ca nu intelege „bucuria celor care au iesit in Piata Victoriei…

- Europarlamentarul Maria Grapini a distribuit pe contul sau de Facebook un mesaj in care ii jigneste pe romanii din Diaspora, care vor participa la mitingul din 10 august. „Fara certificat de prost nu puteti participa la miting“, le-a transmis Grapini. Ulterior, europarlamentarul a șters postarea.Concret,…

- Europarlamentarul Maria Grapini a distribuit pe contul sau de Facebook un mesaj in care ii jigneste pe romanii din diaspora care vor participa la mitingul din 10 august. „Fara certificat de prost nu puteti participa la miting“, le-a transmis Grapini.

- Europarlamentarul Maria Grapini a distribuit pe contul sau de Facebook un mesaj in care ii jigneste pe romanii din diaspora care ar participa la mitingul din 10 augist. „Fara certificat de prost nu puteti participa la miting“, le-a transmis Grapini.

- Decizie de ultima ora in PNL.Conform Romania TV, PNL ar fi decis sa participe la mitingul diaspora din 10 august. Totul dupa ce, susține sursa citata, mai mulți lideri PNL i-ar fi cerut lui Ludovic Orban sa participe la mitingul organizat de romanii plecați in strainatate. Numarul…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…