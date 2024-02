Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 16 de ani din Suedia, cautat pentru omor si vatamare corporala grava, a fost prins in Romania, iar anchetatorii au precizat ca el ar face parte dintr-o grupare care ar comite omoruri si atacuri cu bomba si care ar avea legatura cu traficul de droguri.. El este cercetat si pentru implicarea…

- Deputatul PNL de diaspora,Valentin Fagarașian, originar din Codlea, spuen ca Romania trebuie sa se alature altor state UE care organizeaza alegerile locale si cele pentru Parlamentul European in acelasi timp, pentru a creste prezenta alegatorilor si legitimitatea celor alesi. Fagarasian, care este vicepreședintele…

- In luna iauarie, la Brasov au fost eliberate mai multe pasapoarte decat in luna decembrie. In luna iauarie 2024, la Brasov s-au eliberat cu 1.600 mai multe pasapoarte decat in luna decembrie 2023. In perioada 01-31.01.2024, la ghișeul de primiri cereri al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte…

- Evaluare Nationala 2024: Elevii de clasa a VIII-a incep luni simularea examenului cu proba la Limba romana. Elevii clasei a VIII-a vor susține simularea examenului de Evaluare Naționala 2024 la inceputul saptamanii viitoare. Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul…

- Jandarmii montani brasoveni au inlocuit drapelul arborat pe Varful Postavaru, in ciuda condițiilor meteorologice. Jandarmii au schimbat joi drapelul de pe Varful Postavaru , pe o vreme nefavorabila, fiind vant puternic, frig, ceața. Cu sprijinul salvamontiștilor, in ciuda conditiilor meteo nefavorabile,…

- Localitatea cu cel mai lung nume din Romania, are 27 de litere si se afla in judetul Brasov . Satul se afla in judetul Brasov și face parte din comuna Sambata de Sus , de langa Depresiunea Fagaraș, la poalele nordice ale Munților Fagaraș . Cei care doresc sa ajunga aici trebuie sa parcurga o distanța…

- Adrian Vestea va candida la alegerile locale de anul viitor de la Brașov. Adrian Veștea, in prezent ministru al Dezvoltarii, a reiterat vineri, la finalul ședinței Consiliului Județean, la care a participat in calitate de invitat, ca va candida la alegerile locale din 2024, la Brașov. Ministrul Dezvoltarii,…

- Numarul romanilor care au rude in strainatate a crescut considerabil in ultimul deceniu, in schimb numarul romanilor care spun ca rudele din strainatate le trimit bani s-a injumatațit.