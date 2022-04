Europa se pregătește pentru o posibilă penurie de gaze naturale Europa este afectata de conflictul din Ucraina și de sancțiunile impuse ulterior Rusiei. Saptamana trecuta, Rusia a ripostat, cerand plata gazului in ruble, declanșand un plan de urgența in Germania, cea mai mare economie europeana, care se pregatește pentru o eventuala intrerupere a gazului. Deși Gazprom a instituit un mecanism de schimb valutar ca un potențial compromis, sistarea livrarii de gaze din est este posibila, mai ales ca se ia in considerare și o interdicție a UE privind importurile de gaze rusești. Va putea supraviețui economia europeana fara gazele naturale rusești? Fii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Lucram la impunerea unui embargo, cu masuri care sa il afecteze zilnic pe Putin. Suntem pe drumul cel bun si saptamana aceasta vom face mai multe progrese in acest sens”, a spus Habeck. ”Lucram la independenta fata de gazele, carbunele si petrolul rusesti”, a mai afirmat ministrul german al Economiei.…

- Rusia este suspectata inca de anul trecut ca a limitat oferta de gaze naturale in Europa pentru a provoca o crestere a preturilor, crestere care s-a agravat odata cu lansarea ofensivei rusesti in Ucraina, la sfarșitul lunii februarie. In aceste condiții, Comisia Europeana a demarat o ancheta impotriva…

- Germania a declanșat miercuri un plan de urgența pentru administrarea rezervelor de gaz, plan care ar putea duce la raționalizarea energiei pentru cea mai mare economie europeana, daca cererea Rusiei de a plati cu ruble combustibilul livrat va duce la intreruperea sau oprirea furnizarii, scrie Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat ca sugestiile privind un embargo instantaneu asupra livrarilor de energie din Rusia ar trebui respinse, deoarece impactul asupra Europei ar fi devastator, transmite BBC . Olaf Scholz a declarat ca Germania este in curs de a deveni independenta de sursele de…

- Bulgaria sprijina sancțiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia sa din Ucraina, dar probabil ca va cauta o excepție pentru interzicerea importurilor rusești de gaze naturale și petrol. Bulgaria este aproape complet dependenta de aprovizionarea cu gaze de la Gazprom din Rusia. Singura sa rafinarie…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut joi cu 41%, dupa ce Rusia a atacat ținte in Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei. La Bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze naturale au crescut joi cu 41%, pana la 125 de euro pentru un Megawat-ora.…

- Preturile europene de referinta la gaze naturale au crescut, joi, cu 41%, dupa ce fortele rusesti au atacat Ucraina, iar Occidentul a promis ca va adopta noi sanctiuni impotriva Rusiei, transmite Bloomberg. Numai in ultimele ore, creșterea prețului la gaze naturale a fost de 30%. Astfel, prețul gazului…

- Rusia a desfasurat aproximativ 120.000 de soldati in apropierea vecinei sale Ucraina si a cerut aliantei de aparare vestice sa retraga trupele si armele din Europa de Est si sa impiedice Ucraina, un fost stat sovietic, sa se alature vreodata NATO. Oficialii americani au declarat sambata ca desfasurarea…