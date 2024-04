Europa, dependentă de un nou produs rusesc E posibila o noua criza. Europa se indreapta pe nesimtite in pozitia in care va fi dependenta de ingrasamintele rusesti, la fel cum a fost cu gazele naturale, avertizeaza unul din cei mai mari producatori europeni de ingrasaminte necesare pentru culturile agricole, informeaza Financial Times . Ingrașamintele sunt noile gaze Ingrasamintele pe baza de azot, care sunt importante pentru cresterea plantelor, sunt produse pe baza de gaze naturale si Rusia exportata cantitati din ce in ce mai mari in Europa, inlocuind o parte din gazele sale naturale care acum sunt interzise in UE, spune Svein Tore Holsether,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

