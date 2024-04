De ce ar putea ajunge UE dependentă de Rusia Europa se indreapta pe nesimtite spre pozitia in care va fi dependenta de ingrasamintele rusesti, la fel cum a fost cu gazele naturale, avertizeaza unul din cei mai mari producatori europeni de ingrasaminte agricole, scrie Financial Times. Ingrasamintele pe baza de azot, care sunt cele mai importante pentru cresterea plantelor, sunt produse pe baza de […] The post De ce ar putea ajunge UE dependenta de Rusia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

