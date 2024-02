Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna Karlotta a produs numeroase distrugeri in mai multe zone din Europa, iar acum se indreapta spre Romania. Meteorologii au anunțat deja ploi abundente și inundații, in timp ce, la munte, va ninge puternic, iar vantul va viscoli zapada. Meteorologii vorbesc despre precipitații care pot ajunge…

- Franta a impus sanctiuni unui numar de 28 de ”colonisti israelieni extremisti”, pe care-i acuza de ”violente impotriva civililor palestinieni in Cisiordania”, anunta marti Parisul, care precizeaza ca lucreaza la adoptarea unor sanctiuni in acest sens la nivelul Uniunii Europene (UE), relateaza AFP.…

- Rusia a purtat discutii pentru a construi o noua conducta care sa transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an din nordul Rusiei pana in China, prin Mongolia, aproape la fel de mult ca gazoductul Nord Stream 1, pe sub Marea Baltica, care a fost avariat in 2022 si este inactiv. China si Rusia…

- Romania este victima in protestul fermierilor din Franta, care devin violenti. Agricultorii au atacat camioane romanesti, au aruncat marfa pe jos si au calcat cu tractoarele carnea adusa din tara noastra. Soferii acuza jandarmii si politistii ca asista impasibili la distrugeri. Mai multi romani care…

- Romanii care se afla in Capitala Franței sau care vor sa ajunga acolo au fost avertizați vineri, 26 ianuarie, de MAE roman, ca, de la ora 14:00 și pana la miezul nopții, cu posibilitatea prelungirii, sunt prevazute blocaje in Paris și zona pariziana din cauza fermierilor care protesteaza.„Diferite segmente…

- Astazi numarul 2 in NATO, a umblat cinci ani cu cizme de cauciuc și ”șuba”: ”Am avut și viața de șantier, mi-a placut” Mircea Geoana este astazi romanul din varful NATO, cea mai puternica alianța politico-militara din istorie.In varsta de 65 de ani, fostul senator, președinte al senatului și ministru…

- Franța și-a inchis definitiv ambasada din Niger, unde a avut loc o lovitura de stat militara la sfirșitul lunii iulie 2023, și a transferat personal diplomatic la Paris. Ministerul francez de Externe a indicat ca in ultimele cinci luni ambasada s-a confruntat cu „obstacole serioase care ii fac imposibila…

- Romania a primit informații de la partea israeliana cu privire la moartea unuia dintre ostaticii cu dubla cetațenie israeliana și romana, deținuți de militanții Hamas in Fașia Gaza. “Autoritațile israeliene au fost informate despre decesul unei persoane cu dubla cetațenie, israeliana și romana, care…