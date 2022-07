Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța”, programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Lucrarile anuale de intreținere incep luni la cel mai mare gazoduct care transporta gaze din Rusia catre Germania, urmand ca livrarile sa fie oprite timp de zece zile. Guvernele, piețele și companiile sunt ingrijorate ca oprirea ar putea fi prelungita din cauza razboiului din Ucraina, scrie Reuters.…

- Pe fondul razboiului din Ucraina, moneda euro s-a devalorizat serios in raport cu dolarul, scrie CNN . Americanii care viziteaza Italia, Grecia sau Spania in aceasta vara sunt norocoși: mesele, hotelurile și excursiile sunt mai ieftine pentru ei decat au fost in ultimele cateva decenii. Motivul: moneda…

- Cursul de schimb euro-dolar a coborat marti la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, moneda unica fiind aproape la paritate cu dolarul, ca urmare a tensiunilor de pe piata energetica provocate de razboiul din Ucraina, transmite AFP.

- Germania este pregatita pentru embargoul asupra petrolului din Rusia, a declarat ministrul german al Economiei, Robert Habeck. Masura este cu atat mai dura cu cat Berlinul a blocat și programul Nord Stream II imediat dupa invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Numarul somerilor in Germania a scazut mai putin decat se estima in aprilie, potrivit datelor oficiale publicate marti, efectele razboiului din Ucraina incetinind redresarea pietei muncii, care continua de la ridicarea restrictiilor in cea mai mare economie europeana, transmite Reuters. Fii…

- Antreprenorul miliardar a declarat pentru CNBC ca mici sacrificii personale ar putea duce la reduce rea cererii de energie ruseasca, la scaderea preturilor si la atenuarea crizei costului vietii. Este foarte important sa scapam de dependenta noastra de petrol, gaze si carbune rusesti si trebuie sa facem…