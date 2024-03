Sondaj: Economia zonei euro se stabilizează în martie Economia euro se stabilizeaza. Datele preliminare arata ca economia zonei euro este la un pas de a reveni pe crestere in martie, depasind asteptarile, potrivit rezultatelor unui sondaj, care indica atenuarea presiunilor inflaționiste, transmit Bloomberg si Reuters. Totusi, evolutiile sunt inegale, cu o redresare solida a activitatii in sectorul serviciilor, care compenseaza declinul din industrie. Decalaje similare exista intre principalele economii ale zonei euro: Germania si Franta. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro , calculat de S&P Global si considerat un bun indicator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand tehnica SKD, care implica transformarea kiturilor partial asamblate in vehicule finite, a spus una dintre persoane. Leapmotor a ales fabrica din Polonia a partenerului sau Stellantis, in cadrul…

- Uniunea Europeana prelungește suspendarea temporara a taxelor de import pentru exporturile agricole din Ucraina catre blocul comunitar pana la 5 iunie 2025, conform unui acord provizoriu la care au ajuns Parlamentul și Consiliul, se precizeaza intr-un comunicat al Legislativului european, relateaza…

- Germania si Franta s-au alaturat altor 12 state membre UE, prin care se numara si Romania, care cer Bancii Europene de Investitii sa isi majoreze finantarea pentru sectorul apararii, ca o modalitate pentru a consolida securitatea blocului comunitar in contextul agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, transmite…

- Finantarea pentru achizitia din state terte a aproximativ 800.000 de obuze care vor fi livrate Ucrainei este in prezent asigurata, cu contribuții din partea a 18 state, a declarat joi presedintele ceh Petr Pavel, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres.Presedintele ceh, un fost general care…

- Economia mondiala urmeaza sa performeze mai bine in acest decat se estima in urma cu cateva luni, in conditiile in care imbunatatirea prognozelor referitoare la SUA va contracara slabiciunile din zona euro, a anuntat luni Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters.Conform…

- Sindicatul Solidaritatea agricultorilor polonezi se alatura valului de contestații europene, lansand un apel la greva generala incepand din 9 februarie, anunța Reuters. Este prevazuta blocarea punctelor de frontiera intre Polonia și Ucraina. Așa cum se știe de la acțiunile recente la nivel european,…

- rei provocari inedite pentru tricolori la EURO 2024: recordul istoric la turnee finale, golgheterul și selecționerul cu cele mai multe puncte. Participarea naționalei la EURO 2024 din Germania propune trei provocari speciale pentru generația pregatita de Edward Iordanescu, raportat la istoricul nostru…

- Fabricile din zona euro si-au redus semnificativ productia in decembrie, activitatea economica contractandu-se pentru a 18-a luna consecutiv, arata rezultatele unui sondaj publicat marti, care indica faptul ca economia este aproape sigur in recesiune, transmite Reuters, citata de Agerpres. Indicatorul…