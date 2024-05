Coreea de Nord anunță că ultima lansare a unui satelit militar a eșuat Coreea de Nord a anunțat ca lansarea de luni a unui satelit militar a eșuat. Motorul rachetei care transporta satelitul a explodat in zbor. Coreenii au deja un satelit spion pe orbita. Coreea de Nord a anunțat ca incercarea sa de a lansa un nou satelit militar de recunoaștere s-a incheiat cu un eșec, potrivit […] The post Coreea de Nord anunța ca ultima lansare a unui satelit militar a eșuat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a declarat ca incercarea sa de a lansa un nou satelit militar de recunoaștere s-a soldat cu un eșec luni, cand un motor de racheta nou dezvoltat a explodat in zbor, scrie Reuters. Tentativa a avut loc la doar cateva ore dupa ce Pyongyang a emis un avertisment ca va incerca sa […]

- Pachetul de ajutor militar pentru Ucraina in razboiul sau de aparare cu Rusia, de aproximativ 61 de miliarde de dolari, a fost aprobat, sambata seara, de Camera Reprezentanților din Congresul SUA, dupa luni intregi de tergiversari și in contextul unei situații extrem de complicate pentru aparatorii…

- Fortele Aeriene peruane anunta joi ca au pierdut comunicatiile cu un avion de lupta de tip Mirage 2000 care efectua un antrenament la joasa altitudine in sudul Peru si ordona o ancheta in vederea stabilirii ”cauzelor accidentului”, relateaza Reuters, citat de news.ro.

- UPDATEConform planului, NATO ar prelua o parte din activitatea de coordonare de la o coalitie ad-hoc condusa de SUA, cunoscuta sub numele de grupul Ramstein - un pas menit in parte sa protejeze, in perspectiva unei posibile reduceri a sprijinului american, daca Donald Trump se intoarce la Casa Alba,…

- Veniturile rezultate din activele rusesti inghetate in urma sanctiunilor trebuie folosite pentru reconstructia Ucrainei, nu pentru inarmarea acestei tari, a declarat, joi, cancelarul austriac, Karl Nehammer, dupa ce seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a propus ca 90% din aceste venituri sa fie…

- Un incident de securitate a perturbat discursul lui Joe Biden despre Starea Uniunii iar tatal unui militar american ucis in Afganistan a fost reținut de forțele de ordine. Tatal unui pușcaș marin american care a fost ucis pe aeroportul din Kabul din Afganistan in 2021, cand America se retragea din…

- O gradina zoologica din Coreea de Sud a organizat duminica o petrecere de adio pentru Fu Bao, primul panda urias nascut in aceasta tara, inainte de intoarcerea indragitului animal in China, informeaza Reuters. Fu Bao, o femela al carei nume se traduce prin "Comoara norocoasa", a atras un numar mare…

- O gradina zoologica din Coreea de Sud a organizat duminica o petrecere de adio pentru Fu Bao, primul panda urias nascut in aceasta tara, inainte de intoarcerea indragitului animal in China, informeaza Reuters, preluat de Agerpres.