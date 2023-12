Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a anunțat cu entuziasm, sambata seara, ca Austria și-a revizuit poziția cu privire la spațiul Schengen, exprimand acordul de a permite ridicarea granițelor aeriene pentru Romania. Ce avantaje vor avea cetațenii romani? Anunțul care aduce speranțe romanilor Premierul…

- Romania trebuie sa fie foarte ferma in a-si sustine cauza la Consiliul Justitie si Afaceri Interne (JAI) si sa se asigure ca Austria ramane izolata in ceea ce inseamna opozitia sa la extinderea spațiului Schengen, a declarat, luni seara, eurodeputatul Victor Negrescu, potrivit Agerpres. In același timp,…

- Olanda a solicitat oficial Comisiei Europene (CE) o misiune suplimentara de stabilire a faptelor in Bulgaria, a informat BNR, serviciul public de radiodifuzine din Bulgaria. Misiunea este legata de dreptul de veto al regatului asupra aderarii Bulgariei la spațiul Schengen, careia i se opune și Austria.…

- Paradox: Austria nu lasa Romania in Schengen, dar investește masiv la noi in țara / BNR a dezvaluit totulFluxul net de investitii straine directe in anul 2022 a inregistrat valoarea de 10,039 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza News.ro. Comparativ,…

- Doi ofițeri ai forțelor armate austriece de la Bruxelles așteapta de saptamani intregi acreditarea lor la sedintele NATO. Accesul le este intarziat de Romania, care a cerut timp de gandire. Conform presei de la Viena, aceste „sicane” ar fi aparut din cauza ca Austria a blocat accesul Romaniei la Schengen.…

- Ce crede președintele Iohannis despre posibilitatea de a da in judecata Austria? Premierul a spus de mai multe ori in ultimele zile ca va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție pentru despagubiri daca iși menține veto-ul și respinge aderarea țarii noastre la Schengen, potrivit cotidianul.ro.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca in decembrie Austria va vota impotriva aderarii Romaniei la Spatiul Shengen, va ataca la Curtea de Justiție a UE (CJUE) refuzul acestei tari, el precizand ca doreste ca in acest demers sa aiba ca partener Consiliul European, Parlamentul European si Comisia…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a declarat vineri ca ideal ar fi ca Executivul european sa se alature Romaniei intr-un eventual proces la CJUE impotriva Austriei in dosarul Schengen, pentru ca atunci cand institutiile europene sunt implicate alaturi de un stat membru, procedura este mult mai rapida.”​Ideal…