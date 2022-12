Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca CS Universitații Craiova. „Geana” anunța in exclusivitate pentru GSP.ro ca va denunța unilateral contractul cu U Cluj. E sigur: Neagoe pleaca de la U Cluj! Antrenorul va denunța unilateral contractul cu ardelenii, pentru ca nu e legat de nicio…

- Eugen Neagoe este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca Universitații Craiova. Adrian Mititelu il ințeapa pe „Geana” și susține ca antrenorul lui U Cluj și-a dorit recent sa ajunga la FCU Craiova. „Am vazut ca Eugen Neagoe a zis ca se intoarce, ca a jucat la ei, ca a facut… La niște prieteni de-ai mei…

- Eugen Neagoe (55 de ani) este alesul lui Mihai Rotaru pentru banca Universitații Craiova, dar „Geana” trebuie sa-și rezilieze contractul cu U Cluj. Pe banca clujenilor din august 2022, Neagoe vrea sa-și rezilieze contractul, dar trebuie sa ajunga la un acord cu șefii clubului, avand in vedere ca nu…

- Dupa demisia lui Mirel Radoi și schimbul dur de replici cu președintele Sorin Carțu, patronul Universitații Craiova a intervenit, criticand ieșirea fostului antrenor. Acesta și-a anunțat intențiile legate de banca tehnica a echipei.

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul lui U Cluj, i-a batut obrazul omologului sau de pe banca lui FCSB, Nicolae Dica (42), pentru ca nu l-a salutat la finalul meciului direct, caștigat de ardeleni cu 2-1. U Cluj a invins-o pe FCSB și a oprit brusc seria de 4 victorii consecutive a vicecampioanei. La…

- Antrenorul celor de la U Cluj, Eugen Neagoe, a declarat ca este mulțumit de atitudinea elevilor sai, pe care i-a și felicitat public pentru atitudinea avuta pe teren. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- CFR Cluj l-a transferat, miercuri, pe Adrian Paun (27 de ani) la Hapoel Beer Sheva, iar Dan Petrescu s-a aratat deranjat. Antrenorul gruparii ardelene s-a enervat in timpul conferinței de presa cand a fost intrebat de plecarea lui Paun. ”Mereu spun același lucru, dar cred ca nu ma ințelegeți. Dan Petrescu…

- Dupa Concordia Chiajna - U Cluj 0-2 in play-off-ul Cupei Romaniei, Eugen Neagoe, antrenorul ardelenilor, a vorbit și despre situația echipei naționale. Romania a caștigat ultimul meci din grupa de Liga Națiunilor, 4-1 cu Bosnia, dar a incheiat pe ultimul loc și a retrogradat in Divizia C, deoarece și…