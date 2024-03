Stiri pe aceeasi tema

- Ivaylo Petev (48 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a comentat victoria cu CFR Cluj, 2-1, in urma careia oltenii au urcat pe locul 2. Succes mare pentru CSU Craiova in Gruia, 2-1 in fața CFR-ului, care este acum a patra echipa din Superliga, sub FCSB, Rapid și Universitatea. Ivaylo Petev, antrenorul…

- Alberto Boțoghina revine cu o noua ediție speciala GSP Live, dedicata meciului dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova. Invitații jurnalistului GSP sunt Raul Rusescu, expertul GSP Live, și Emil Sandoi, legendarul fundaș al trupei din Banie. Cei 3 vor prefața partida din Gruia, vor analiza echipele…

- Alexandru Mitrița (29 de ani) a oferit prima reacție dupa ce Universitatea Craiova a invins-o pe Voluntari, scor 2-1, in ultimul meci al etapei #27 din Superliga. Oltenii au avut un meci complicat cu ilfovenii și au invins pe final, datorita golului marcat de Denil Maldonado (25 de ani) in minutul 84.…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Damjan Djokovic (33 de ani), mijlocașul Rapidului, i-a chemat la poza, la stadionul din Gruia, pe foști amici de la CFR Cluj, iar Alexandru Ionița II nu l-a uitat pe antrenorul ardelenilor, Dan Petrescu, alaturi de care n-a avut cea mai calda relație. Rapid a invins in Gruia, 1-0 cu CFR Cluj, și a…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Ivaylo Petev, s-a bucurat pentru succesul inregistrat in meciul cu Sepsi, dar nu a apreciat pe deplin și evoluția elevilor sai. „Am repetat si astazi una dintre greselile din trecut. Am luat gol pe o greșeala simpla. Mi-am iesit din minti la greseala lui…

- Pavel Badea, fost jucator important la Universitatea Craiova, in prezent director al Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a comentat la GSP LIVE infrangerea suferita de olteni in fața celor de la FCSB, 0-3. Acesta a criticat implicarea aratata de jucatorii Universitații Craiova și spune ca e dezamagit…