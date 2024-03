Stiri pe aceeasi tema

- Triplu campion cu CFR Cluj, fostul internațional Gabriel Mureșan (42 de ani), susține ca fosta lui echipa are șanse mici la titlu in acest sezon din Liga 1. Gabriel Mureșan a intrat in politica, este primar, dar a ramas conectat și la fotbal, urmarind atent tot ce se intampla in Superliga, dar mai ales…

- In cel de-al doilea meci din etapa a 27-a a Superligii la fotbal, vineri seara, CFR Cluj a castigat la scor partida cu nevoiasa Dinamo. Adrian Mutu a invins formatia la care a cunoscut consacrarea in Romania ca jucator Dupa 0-0 la pauza, in repriza secunda, pe stadionul din Gruia s-a deschis robinetul…

- Rapid a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0, in Gruia, și a devenit principala urmaritoare a liderului FCSB. Cristiano Bergodi, antrenorul gruparii giuleștene, a fost mai fericit ca niciodata. Cristiano Bergodi are un start perfect de an 2024. Rapid a caștigat toate cele 4 meciuri jucate, iar antrenorul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei a 25-a din Superliga. Runda va incepe pe 9 februarie, cu partida dintre Oțelul și FCU Craiova, care se va juca de la 17:00. Și se va incheia luni, 12 februarie, cand e programat meciul dintre Farul și Dinamo. Derby-ul rundei a 25-a va fi CFR Cluj…

- Meciul dintre Sepsi Sfantu Gheorghe și CFR Cluj s-a disputat duminica seara, pe terenul covasnenilor, in cadrul etapei cu numarul 20 din Superliga și s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1. Nelu Varga, patronul echipei CFR Cluj, s-a declarat nemulțumit de felul in care se prezinta trupa lui Andrea…