EU to help Western Balkans reforms with 6 billion euro package says von der Leyen

- Prospects dimmed on Thursday for agreements ending long-running disputes between the United States and European Union over Trump-era tariffs and U.S. green subsidies after negotiators failed to make any breakthroughs before a White House summit, according to Reuters. European Commission chief Ursula…

- The European Union wants to bring six Western Balkan countries closer to membership of the bloc but wants them first to implement reform and create their own single market, European Commission President Ursula von der Leyen said on Monday, according to Reuters. Having been promised EU membership years…

- Cancelarul german Olaf Scholz si-a reluat luni pledoaria pentru primirea a sase state din Balcanii Occidentali in Uniunea Europeana cat mai curand posibil, transmite DPA. ''Este destul de clar ca la 20 de ani dupa ce acestor tari li s-a promis aderarea, ea trebuie sa se intample curand'', a declarat…

- The European Union will seek this week to ward off the return of Trump-era metals tariffs and to lessen the negative impact on the U.S. Inflation Reduction Act (IRA) and its subsidies for electric vehicles, according to Reuters. U.S. President Joe Biden will host European Commission chief Ursula von…

- The European Union sees “convergence” with Japan on thinking about generative artificial intelligence (AI), a senior official said on Monday, according to Reuters. “I see a lot of convergence in how we look at AI and generative AI,” European Commission Vice-President for Values and Transparency Vera…

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa admita noi state membre pana in 2030, a declarat luni presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unui forum organizat in statiunea slovena Bled, relateaza Reuters."Cred ca trebuie sa fim pregatiti pana in 2030 sa ne extindem", a spus…

