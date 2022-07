Stiri pe aceeasi tema

- „Ești un laș și un tradator, un alt roman, știi bine ce vreau sa spun...un alt roman, nu ma surprinzi deloc”, așa incepe comentariul public al sopranei Angela Gheorghiu la adresa dirijorului roman Cristian Macelaru, dupa ce acesta a dirijat - in fața Turnului Eiffel - Rapsodia Romana la George Enescu.…

- Gradul de umplere a depozitelor de gaze este in acest moment de 50%, mai mult decat si-a asumat tara noastra pentru data de 1 august, a scris, pe Facebook, ministrul Energiei, Virgil Popescu. Vineri erau in depozite peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dintr-un total de capacitate de 3,07…

- Lucian Romascanu, ministrul Culturii, a transmis un mesaj, dupa asasinarea lui Shinzo Abe, fostul premier al Japoniei. „Daca mai aveam indoieli, astazi au disparut…Lumea se afla la un moment de cotitura, vești proaste ne inunda zilnic, orice ancora de liniște și normalitate dispare. O asemenea ancora…

- Toate marile lanturi de benzinarii din Romania au aplicat reducerea de 50 de bani pentru clientii finali, a anuntat, vineri dimineata, pentru AGERPRES, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Carburanti mai ieftini! Vreau sa le multumesc tuturor companiilor care s-au conformat voluntar si au aplicat deja…

- Lucrarile la linia de cale ferata cu ecartament larg din Portul Galati urmeaza sa fie finalizate in luna august a acestui iar redeschiderea acestei linii va permite transportul mai eficient al cerealelor din Ucraina, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Recent, ucrainenii s-au plans…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, analizeaza posibilitatea efectuarii unei deplasari in Ucraina, afirma surse politice franceze citate de postul RMC/BFMTV, in contextul in care saptamana viitoare liderul de la Paris are programate vizite in Romania si Republica Moldova. Fii la curent…