Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul pulover din lana rosie, decorat cu oi, purtat de Printesa Diana in 1981, la scurt timp dupa logodna cu Printul Charles, a fost vandut, joi, la licitatie cu peste 1,1 milioane de dolari de Casa Sotheby's, in urma unei vanzari online intens disputate, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Una dintre capodoperele lui Pablo Picasso, "Femme a la montre" (1932), care o infatiseaza pe una dintre partenerele si muzele artistului spaniol, pictorita franceza Marie-Therese Walter, ar putea fi vanduta cu 120 de milioane de dolari in noiembrie, a anuntat miercuri casa de licitatii Sotheby's, potrivit…

- Guvernul Romaniei a primit aprobarea SUA pentru o potențiala vanzare militara straina de vehicule amfibie de asalt (AAV). Bucureștiul a solicitat 21 de AAV: 16, varianta de transport de personal, trei, varianta de comanda mobila și doua, varianta blindata de recuperare, scrie publicația americana Defense…

- Inelul simbol al legendarului rapper Tupac Shakur a fost achiziționat, in schimbul unei sume record. Licitația s-a incheiat in decursul zilei de marți și a fost organizata de prestigioasa casa de licitații Sotheby's.

