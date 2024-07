Stiri pe aceeasi tema

- Ken Griffin, fondatorul fondului speculativ Citadel, a platit 44,6 milioane de dolari pentru un stegozaur vechi de 150 de milioane de ani, cunoscut sub numele de „Apex”, devenind astfel cea mai valoroasa fosila vanduta vreodata la licitatie, scrie Financial Times.

- Ken Griffin, fondatorul fondului speculativ Citadel, a achiziționat fosila unui dinozaur, veche de 150 de milioane de ani, pentru 44,6 milioane de dolari, stabilind un nou record pentru cea mai valoroasa vanduta vreodata la licitație, conform Financial Times. Casa de licitații Sotheby’s din New York…

- Fosila unui dinozaur, respectiv cea a unui stegozaur, cea mai mare și mai intacta descoperita vreodata, s-a vandut miercuri cu 44,6 milioane de dolari la o licitație din New York și a devenit cel mai valoros schelet de dinozaur vandut vreodata.

- Catalogul și drepturile de imagine ale trupei Queen au fost achiziționate de Sony Music intr-o tranzacție uriașa, evaluata la 1,27 miliarde de dolari, conform Variety. Se crede ca aceasta tranzacție este cea mai mare de acest gen. La inceputul acestui an, Sony a platit cel puțin 600 de milioane de dolari…

- Bitcoin a incheiat saptamana trecuta cu 3% mai sus, in urma unor investiții masive in ETF-urile bitcoin de tip spot din SUA. Marți s-au inregistrat intrari de 887 de milioane de dolari in ETF-urile bitcoin de tip spot americane, aceasta fiind a doua saptamana cu cele mai mari intrari inregistrate de…

- Tabloul lui Jean-Michel Basquiat, „Native Carrying Some Guns, Bibles, Amorites on Safari” (1982), a fost vandut cu 99 de milioane de dolari HK (12,66 milioane de dolari) de casa Phillips in cadrul sesiunii organizate la Hong Kong. Aceasta vanzare marcheaza lotul cu cea mai mare valoare vandut la o licitatie…

- Un tablou pe panza al pictorului impresionist francez Claude Monet a fost vandut miercuri seara cu aproape 35 de milioane de dolari la o licitatie organizata la New York, a anuntat casa Sotheby's, relateaza AFP.

- Autoritatea Monetara Palestiniana (PMA) (instituție publica independenta, responsabila de formularea și punerea in aplicare a politicilor monetare și bancare, pentru a asigura soliditatea sectorului bancar și o creștere echilibrata a economiei locale - n.red.) a recunoscut ca a investigat o serie de…