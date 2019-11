Este lege: a apărut un dispozitiv special şi obligatoriu pentru părinţii care îşi uită bebeluşii în maşină Ministerul italian a confirmat intrarea in vigoare a unei noi legi care ii obliga pe parinti, bunici si insotitori ai copiilor sa monteze pe scaunele speciale destinate pasagerilor cu varste sub pragul de patru ani un mecanism de alarma, pentru a evita ca bebelusii sa fie uitati in masina atunci cand soferul coboara din vehicul, potrivit Agerpres.



Dispozitivul "va trebui sa se activeze automat si va trebui echipat cu o alarma, pentru a-l avertiza pe conducatorul auto de prezenta copilului, gratie unor semnale acustice, vizuale si cu vibratii, perceptibile in interiorul si exteriorul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

