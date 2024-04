Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca ni se pare destul de ciudat ca mașina sa inceapa sa miroasa a mucegai, se pare ca este ceva normal ca aceasta sa aiba acest miros in unele momente, tocmai din cauza detergentului de rufe utilizat, de la care mașina primește acel miros de mucegai. In egala masura mirosul apare și…

- Șoferii care circula fara RCA, dar și cei care nu-și imobilizeaza mașina intr-un spațiu privat ori circula cu mașina atunci cand au asigurarea suspendata risca amenzi cuprinse intre 2.000 de lei și 15.000 de lei in funcție de tipul de autovehicul, potrivit modificarilor la legea RCA, adoptate luni de…

- Marți, de la ora 10.00, se da startul programului Rabla 2024, ceea ce inseamna o veste buna pentru șoferii care vor sa-și schimbe mașina. In continuare, programul se adreseaza atat persoanelor fizice, cat și celor juridice care pot da la schimb o masina mai veche de 15 ani sau cu norma de poluare…

- Mașinile de spalat este electrocasnicul din casa cel mai folosit de gospodine. Din nefericire, cu cat mașina de spalat este mai uzata, ea poate acumula bacterii și mirosuri neplacute. Iata la ce soluție puteți apela pentru a curața rapid acest electrocasnic. Așa nu veți mai avea probleme o perioada…

- Mașina se oprește brusc și doar norocul te scapa de mașina venita in spatele tau. Frana de urgența se activeaza brusc fara sa exista insa vreun obstacol in fața. S-a intamplat in Pasajul Oituz din Municipiul Bacau, iar șoferii care conduc Dacia sunt sfatuiți sa il evite. Mai in gluma, mai in serios…

- Titi Aur (61 de ani) a vorbit despre greșeala pe care șoferii romani o fac iarna și care poate afecta motorul mașinii. Fostul pilot de raliuri ii sfatuiește pe șoferi ca iarna sa nu mai stea minute intregi in parcare cu motorul pornit, așteptand ca acesta sa se incalzeasca. ...

- Carambol cu 4 mașini pe o șosea din județul Timiș, chiar in apropierea de municipiul Timișoara, conform tion.ro.Un șofer de 56 de ani a condus o mașina pe DN 6, dinspre localitatea Izvin inspre Timișoara, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu o alta mașina condusa de un barbat, in varsta de…

- Noul episod de iarna prin care trece Romania aduce in discuție o problema mai veche: șoferii care nu iși curața cum trebuie mașinile de zapada. Mulți șoferi nici macar nu știu ca pot sa fie amendați in cazul in care nu iși deszapezesc autoturismele. O problema mare cu mașinile acoperite de zapada este…