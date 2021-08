Stiri pe aceeasi tema

- Roverul Perseverance a esuat in prima sa tentativa de a preleva o bucata de roca de pe Marte, prima dintre cele 30 de mostre care va fi adusa pe Pamant in mai multi ani pentru a fi analizata, a indicat NASA, scrie AFP.

- Misiunea condusa de NASA a dezvaluit grosimea medie a scoartei Marte ca fiind intre 24 si 72 de kilometri, cumva mai mica decat era crezut. Cea mai importanta descoperire insa o reprezina dimensiunea miezului planetei. Acesta are o raza de 1.830 de kilometri, la limita superioara a estimarilor anterioare.…

- Centrul pentru explorare selenara si spatiala din cadrul Administratiei Nationale Spatiale din China (CNSA) a anuntat vineri ca roverul chinez Zhurong aflat pe Marte a parcurs 585 de metri pe "planeta rosie", informeaza agentia Xinhua. Vineri se implineste un an de la data lansarii misiunii chineze…

- Cum se pare ca miliardarii lumi nu mai au ce face pe Pamant, intre ei pare sa fi inceput o cursa pentru ieșirea in spațiu. Richard Branson. proprietarul Virgin, va fi primul care va ajunge la limita spațiului cosmic. Pe 11 iulie, acesta va urca la bordul unei nave Virgin Galactic și se va lansa spre…

- Imaginile au fost dezvaluite in cadrul unei ceremonii organizate la Beijing, care a marcat succesul primei misiuni chineze de explorare a planetei Marte. Imaginile includ panorama zonei de aterizare, peisajul martian si un selfie al roverului cu platforma de aterizare.La jumatatea lunii mai, China a…

- China a reusit sâmbata sa puna cu succes pe suprafata planetei Marte micul sau robot teleghidat Zhurong, ceea ce constituie o premiera pentru tara asiatica, a indicat televiziunea publica CCTV, noteaza AFP, relateaza Agerpres.Asolizarea pe Planeta Rosie este deosebit de complicata si numeroase…

- Micul elicopter Ingenuity a reușit cu succes cinci zboruri pe Marte și cei de la NASA l-au ridicat în rang: nu va mai fi un simplu aparat de test, ci va ajuta roverul Perseverance în experimentele sale științifice. Ingenuity este un succes și a dovedit ca o mica aeronava se poate ridica…