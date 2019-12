Stiri pe aceeasi tema

- La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurala Nanești și ai Postului de Poliție Vulturu, cu ocazia activitaților desfașurate in cadrul acțiunii FOC DE ARTIFICII, s-au deplasat la o societate comerciala din comuna Vulturu, unde in urma verificarilor efectuate au identificat mai multe…

- La data de 19.11.2019, ora 18.00, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cotești au fost sesizați prin 112 de catre o femeie din comuna cu privire la faptul ca fiica ei, in varsta de 15 ani, a disparut. Din verificarile efectuate a rezultat ca minora ar fi plecat de acasa in cursul nopții respective iar…

- La data de 6 noiembrie a.c., ora 20.30, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cotești au fost sesizați de un barbat, din comuna Slobozia Cioraști, despre faptul ca in jurul orei 20.00 patru persoane, printre care un barbat in varsta de 50 de ani, din comuna Barsești și unul in varsta de 28 de ani, din…

- Deces cercetat de polițiști La data de 04.11.2019, ora 16.03, polițiștii Secției de Poliție Rurala Nanești au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre un tanar, din comuna Maicanești, cu privire la faptul ca tatal lui a decedat pe malul unui rau de la marginea satului Maicanești. In urma cercetarii la…

- Cand este in pericol viața unui om, niciun efort nu e suficient de mare. Aseara, in jurul orei 19.30, polițiștii Secției de Poliție Rurala Vidra au primit un apel prin 112, de la un barbat din comuna, fiind sesizați cu privire la faptul ca un alt barbat, de 35 de ani, a fost atacat de […] Articolul…

- Mandat pus in executare de polițiști La data de 22.10.2019, in urma activitaților specifice desfașurate, polițiștii Secției de Poliție Rurala Nanești au identificat un barbat, in varsta de 45 de ani, din comuna Maicanești, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea. Cel…

- Septuagenar disparut, depistat de polițiști La data de 22.10.2019, in jurul orei 19.10, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Nanești au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Cioraști, cu privire la faptul ca in jurul orei 14.00 tatal ei, in varsta de 70 de ani, a plecat de la domiciliu,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, ieri, un raport de respingere a propunerii legislative privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte. Propunerea USR a fost respinsa cu 12 voturi ale reprezentantilor…