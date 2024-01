Escrocherie de proporții pe internet: Câștiguri uriașe prin investiții în acțiunile Transgaz In ultima perioada, o noua și sofisticata schema de escrocherie a aparut pe internet, vizand cetațenii romani și manipuland interesul acestora pentru investiții financiare. Totul pare a se desfașura sub umbrela reputatei companii Transgaz, insa realitatea este mult mai intunecata decat aparențele sugereaza. Anunțurile frauduloase au inceput sa se raspandeasca pe diverse platforme online, inclusiv rețele de socializare și jocuri, atragand atenția potențialilor investitori cu promisiuni de caștiguri substanțiale. Ofertele par sa fie prea bune pentru a fi adevarate, iar reprezentanții Transgaz avertizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) atrage atentia asupra existentei in spatiul public a unor atacuri de tip phishing asupra unor companii de stat, in acest caz Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A, folosind imaginea si numele ministrului Economiei,…

