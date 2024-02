Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada ianuarie – decembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 121,162 miliarde euro la 31 decembrie 2023 (71,8% din totalul datoriei externe), in crestere cu 22,8% fata de 31 decembrie…

- Deficitul de cont curent s-a mai diminuat, investițiile straine sunt mai reduse, iar datoria totala externa crește vertiginos. Acestea sunt știrile mai buna, nu foarte buna și foarte rea de la BNR. In perioada ianuarie – noiembrie 2023 contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 20.200…

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 20 093 milioane euro, pana la 163,979 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,965 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 (71,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 18,6% fata de 31 decembrie…

- ”In perioada ianuarie – octombrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 18,548 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 115,627 miliarde euro la 31 octombrie 2023 (71,2% din totalul datoriei externe), in crestere cu 17,2% fata de 31 decembrie 2022; datoria externa pe…

- Licitatia deschisa pentru inchirierea, montarea, demontarea si supravegherea in functionarea de produse si echipamente pe perioada determinate pentru "Iluminat festiv pe perioada sarbatorilor de iarna 2023 2024 organizata de Primaria Cernavoda a fost anulata.Valoarea estimata a achizitiei era de 1.200.000…

- Restructurarea creditelor a fost principala rezolvare gasita de consumatori și banci in urma negocierilor desfașurate in acest an in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). De la inceputul anului peste 2.640 de consumatori au solicitat o negociere cu bancile…