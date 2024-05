Stiri pe aceeasi tema

- Statele lumii au acumulat datorii de 315.000 miliarde de dolari, potrivit unui raport publicat de Institutul de Finante Internationale (IIF), citat de CNBC. Acest val al datoriilor globale reprezinta cea mai mare, cea mai rapida si mai larga crestere a datoriilor de la al Doilea Razboi Mondial, care…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut anul trecut cu 24,926 miliarde euro, pana la 168,812 miliarde euro, de la 143,886 miliarde euro la 31 decembrie 2022, iar in primele trei luni ale anului 2024 s-a majorat cu 7,643 miliarde euro, pana la 177,726 miliarde euro, arata datele Bancii Nationale…

- Banca UBS Group A.G., din Elveția, a anunțat un venit net de 1,8 miliarde dolari, in trimestrul unu 2024, rezultat care a depașit așteptarile investitorilor, dupa procesul de preluare a Credit Suiss, in 2023, intr-o tranzacție de 3,23 miliarde dolari. Potrivit canalului de YouToube al Reuters, UBS va…

- First Bank a inregistrat, din activitatea operaționala, o balanța in creștere, de 219,665 milioane lei, la sfarșitul exercițiului financiar 2022, fața de 208,299 milioane lei, la 1 ianuarie 2022, arata Raportul de Transparența al bancii. Activele bancii totalizau 7,733 miliarde lei. Ieșirile de capital…

- O delegație a Romaniei, condusa de premierul Marcel Ciolacu, va efectua o vizita de lucru in Qatar, in perioada 16-17 aprilie. Șeful Executivului a recunoscut ca scopul acestei delegații este aducerea de investiții masive in Romania. Marcel Ciolacu pleaca in Qatar Așadar, premierul Marcel Ciolacu va…

- ”Anul a debutat intr-o nota de optimism prudent, pe fondul unei revigorari punctuale, dupa o perioada de stagnare. Pietele IPO de pe continentul american si din regiunea EMEIA au inregistrat un start promitator in 2024, majorand valoarea tranzactiilor la nivel global. Pe de alta parte, regiunea Asia-Pacific…

- Bitcoin se apropie de un nou maxim istoiric, dupa o decizie fara precedent a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (Securities and Exchange Commission – SEC) din SUA din data de 10 ianuarie. Moneda virtuala a depașit 60.000 de dolari, dupa ce in decembrie 2023 valora puțin peste 40.000. Varful Bitcoin…