Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a dezvaluit vineri care a fost eroarea umana care a permis breșa de date din rețeaua IT a Camerei Deputaților, in care hackerii au furat inclusiv copie dupa cartea de identitate a premierului Ciolacu. „A fost o eroare umana: un angajat care in perioada pandemiei lucra remote a folosit un laptop personal care a fost conectat la un moment dat la reteaua IT a Camerei Deputaților”, a declarat ministrul.