Centrala nucleara construita de Rusia in Turcia si care urmeaza sa devina operationala in 2023 ilustreaza stransa cooperare dintre cele doua tari, au declarat miercuri presedintii rus si turc, Vladimir Putin si Recep Tayyip Erdogan, relateaza dpa. "Vedem acest proiect-gigant drept un simbol al cooperarii turco-ruse", a notat Erdogan intr-o videoconferinta cu Putin, pe care l-a numit "dragul meu prieten". Foto: (c) TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE HANDOUT EPA Erdogan si Putin au urmarit impreuna, prin videolink, inaugurarea fazei a treia de constructie a centralei de la Akkuyu, in sudul Turciei.…