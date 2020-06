Stiri pe aceeasi tema

- „Se pare ca este rar ca un individ asimptomatic sa transmita mai departe virusul. Vrem sa ne concentram pe cazurile simptomatice”, a declarat luni Maria van Kerkhove, epidemiolog OMS, intr-o conferința de presa. Cu toate acestea, lumea nu ar trebui sa lase garda jos, deoarece pandemia provocata de SARS-CoV-2…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, sambata, ca la momentul aparitiei unui vaccin anti-COVID nu va putea fi introdusa masura obligativitatii vaccinarii, ci doar recomandarea efectuarii acestuia, transmite Agerpres. “Am trecut printr-un prim moment al pandemiei, poate vom trece si prin al doilea.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a inceput sa faca cercetari in interiorul sistemului de sanatate, cu scopul de a ”desface caracatița” și a afirmat, miercuri seara, in platoul televiziunii B1, ca a inceput sa afle multe. “Ca sa poți gestiona un minister, trebuie sa știi ce se intampla. Incercand sa…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, marti seara, ca testarea nationala se va realiza pe esantioane cu serul rezidual al pacientilor care vin la laboratoarele din judete pentru a-si face diverse analize, transmite Agerpres. Nelu Tataru a explicat ca studiul va revela realitatea, fatalitatea,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Targu Mures, ca la nivelul Spitalului Judetean Timisoara are loc o ancheta interna dupa ce seful Institutului Oncogen, Virgil Paunescu, a anuntat ca si-a administrat un vaccin neomologat impotriva noului coronavirusului. „Este o ancheta interna…

- Medicii militari au preluat, miercuri, conducerea spitalului județean din Deva, așa cum s-a intamplat la Suceava. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, ca Spitalul Județean ramane spital COVID, acolo fiind, in prezent, 111 pacienți, din care 85 sunt confirmați cu noul coronavirus. Pacienții…

- Lingvistul și filozoful american Noam Chomsky, acum in varsta de 91 de ani, se afla in autoizolare pe fondul pandemiei noului coronavirus, dar condamna modul in care SUA manipuleaza virusul, transmite Al Jazeera. Chomsky susține ca aceasta criza ar fi putut fi evitata, pentru ca au existat suficiente…

- Procurorii parchetului local Bistrița au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele medicului care a decis externarea unui pacient in varsta de 77 de ani, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de Covid-19, iar la Constanța este urmarit singurul asistent medical…