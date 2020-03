ENGIE Romania a luat decizia de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si in conformitate cu deciziile autoritatilor. Conform unui comunicat remis AGERPRES, clientii au posibilitatea de a realiza diverse tipuri de operatiuni online, prin intermediul site-ului engie.ro si al aplicatiei engiemobile, disponibila in Google Play si App Store. Clientii care au nevoie de asistenta pot utiliza formularul de contact de pe site-ul engie.ro, https://www.engie.ro/contact/…