Elveţienii de la Clariant închid fabrica din România. 120 de oameni vor fi concediaţi Compania elvetiana a declarat ca 120 de locuri de munca vor disparea odata cu inchiderea instalatiei de la Podari, in judetul Dolj, in timp ce alte 50 de locuri de munca vor fi reduse la operatiunile sale cu biocombustibili si derivate de la Straubing, Planegg si Munchen, in Germania. Fabrica de Podari a fost proiectata pentru a transforma 250.000 de tone de paie in etanol celulozic, un produs utilizat pentru fabricarea detergentilor de rufe, a agentilor de curatare si a produselor utilizate in industrie si in ingrijirea personala si a casei. Insa instalatia, deschisa de Clariant in 2021, a inregistrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

