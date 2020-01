Elveţia: Ruşii spionează la Davos deghizaţi în instalatori Potrivit ziarului Tages-Anzeiger, cei doi rusi au fost verificati de politia elvetiana in august anul trecut in statiunea de schi, care gazduieste in aceasta saptamana reuniunea WEF a reprezentantilor afacerilor si elitei politice globale. Cei doi au prezentat pasapoarte diplomatice si au parasit tara, scrie ziarul.



Politia din cantonul Grisons in estul Elvetiei a declarat ca doi barbati cu pasapoarte diplomatice ruse au facut obiectul unei verificari de rutina a identitatii la Davos in august 2019, dar nu a fost stabilita o legatura intre vizita lor si WEF, potrivit Agerpres.



"Este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

