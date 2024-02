Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a avut, miercuri, in briefingul sau de presa, o interventie speciala dedicata „situatiei din Moldova”, in care a lansat un atac furibund la adresa autoritatilor de la Chisinau, pe care le acuza de „complicitate” cu autoritatile romane si de aservire a intereselor occidentale, in contradictie cu ceea ce, in opinia Moscovei, si-ar dori poporul, noteaza news.ro.

MAE rus strecoara ideea ca autoritatile de la Chisinau ar avea atitudini antisemite, ca vorbitorii de limba rusa sunt discriminati si ca liderii moldoveni sunt marionetele…