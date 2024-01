Stiri pe aceeasi tema

- Cu o intarziere de patru luni, provocata de greva actorilor și scenariștilor de la Hollywood, caștigatori celei de-a 75-a gala a Premiilor Emmy Primetime au fost anunțați luni seara. Serialele „Succession” și „The Bear” au obținut fiecare cate șase premii, iar „Beef” a cucerit cinci trofee, relateaza…

- Donald Trump a castigat luni seara primarele republicane din Iowa, au anuntat media americane, dupa o jumatate de ora de la inceperea votului, consolidandu-si statutul de favorit al dreptei la alegerile prezidentiale din noiembrie.

- Victorie pentru un roman din Spania! A caștigat suma de 200.000 de euro la Loto, cu un bilet de doar 200 euro. Barbatul este in culmea fericirii și este nerabdator sa se bucure de bani. Insa, pana atunci, a planuit sa iși plateasca toate datoriile.

- LEGENDARUL TRIO SWEDISH HOUSE MAFIA MARCHEAZA O ALTA EXCLUSIVITATE PREGATITA DE CREATORII UNTOLD PENTRU EDIȚIA 2024 Organizatorii unuia dintre cele mai așteptate evenimente muzicale din lume pregatesc deschiderea unui nou capitol din universul magic UNTOLD, și anunța primele nume confirmate pentru cea…

- Chile a caștigat cu Kazahstan, scor 27-23, in grupa 2 a echipelor care nu au ajuns in grupele principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Naționala din America de Sud fusese spulberata in primul meci la Mondial de Romania. „Tricolorele” au caștigat atunci cu 44-19. Chile a terminat ultima…

- Cu un palmares impresionant, un Oscar, un Golden Globe, cinci premii Grammy, Sam Smith vine pentru prima data in Romania, la festivalul Untold. Legendarul trio Swedish House Mafia marcheaza o alta exclusivitate pregatita de creatorii Untold pentru ediția 2024.

- Sociologul Doru Petruți se intreaba ce sarbatorește PAS, dupa alegerile locale din 5 noiembrie. „Chișinaul a fost caștigat de Ceban (omul Moscovei, cum spun ei). La Orhei a caștigat Rusia și razboiul hibrid și știți voi toata povestea. La Balți e alt om la Rusiei, Renato Usatii sau va caștiga tot Șor”,…

- Echipa Romaniei a surclasat formatia Sudanului cu scorul de 9-1, joi, in meciul sau de debut in Grupa D a Cupei Mondiale de minifotbal, gazduita de emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite).Tricolorii, medaliati cu bronz la editia trecuta, trebuiau sa joace in primul lor meci cu Bahrainul,…