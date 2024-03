Recunoaștere. Bruce Springsteen se alătură unor nume faimoase Rockerul american Bruce Springsteen va deveni in acest an primul compozitor non-britanic care va fi recompensat cu Ivors Academy Fellowship, cea mai prestigioasa distinctie atribuita de asociatia care decerneaza premiile Ivor Novello, dedicate compozitorilor din Regatul Unit, informeaza Reuters. In varsta de 74 de ani, cantaretul, compozitorul si chitaristul american va fi recompensat pentru „contributia sa extraordinara la arta de a compune cantece si pentru impactul sau asupra peisajului cultural din Marea Britanie”, in cadrul premiilor anuale pentru compozitori si autori de coloane sonore,… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

