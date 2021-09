Elon Musk şi Grimes au confirmat că s-au despărţit Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, si cântareata canadiana Grimes au confirmat vineri ca au pus capat relatiei lor dupa trei ani, anunta EFE și News.ro.



&"Suntem semi-separati, dar înca ne iubim, ne vedem frecvent si ne întelegem bine&", a asigurat Musk într-una dintre declaratiile publicate de Page Six.



Musk a povestit ca îl vor creste împreuna pe fiul lor, care are vârsta de un an si se numeste X Æ A-12 Musk, un nume care stârneste critici pe retelele de socializare din cauza faptului ca este dificil de pronuntat.



&"Acest…

Sursa articol: hotnews.ro

