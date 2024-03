Elon Musk sugerează că faptul că foloseşte ketamină pe bază de reţetă este un lucru bun pentru investitori Musk, vorbind cu fostul prezentator al CNN Don Lemon, intr-un interviu care a fost postat online luni, a sustinut ca ia ”o cantitate mica, o data la doua saptamani”, uneori mai rar, pentru a trata ceea ce el a descris drept ”valuri chimice” care ii pot provoca depresie. ”Ketamina este utila pentru a scapa de o stare de spirit negativa”, a declarat directorul general al Tesla si SpaceX, pentru Lemon. Musk a fost intrebat de Lemon daca ketamina ar putea fi ”o piedica” pentru contractele sale guvernamentale si statutul lui pe Wall Street. Musk a spus nu, apoi a facut referire la ceea a a spus in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

