- De la iPhone la mașini fara șofer. Apple face progrese cu "Proiectul Titan", in cadrul caruia gigantul IT proiecteaza de la zero propriul sau vehicul Apple inregistreaza progrese in privinta tehnologiei pentru masinile fara sofer si are ca obiectiv sa produca in 2024 un vehicul de pasageri…

- Tesla a devenit cea mai valoroasa companie inclusa vreodata in indicele S&P 500. Acțiunile gigantului auto sunt de departe cele mai tranzactionate de pe Wall Street Indicele american S&P 500 a incheiat tranzactiile de luni in scadere, din cauza ingrijorarilor legate de pandemia de coronavirus,…

- Elon Musk, directorul executiv al companiei Tesla, a declarat sambata ca "cel mai probabil" are un caz moderat de COVID-19, in timp ce a continuat sa puna la indoiala acuratetea testelor, relateaza Reuters. "Am obtinut rezultate extrem de diferite de la laboratoare diferite, dar cel mai…

- Seful de la Tesla tocmai a recunoscut ca ii place sa manance doner kebab. Elon Musk a fost intrebat pe Twitter ce a mancat in Germania, in timpul vizitei sale la Berlin, acolo unde Tesla construieste o noua giga-factory. "Germania ofera unele dintre cele mai bune prajituri si produse de patiserie. Care…