Guvernul american a dat în judecată Apple pentru practici anticoncurențiale Departamentul de justiție de la Washington și 15 state americane au dat in judecata joi Apple, acuzand compania ca a folosit cererea puternica pentru iPhone-urile și celelalte produse ale sale pentru a crește prețurile serviciilor pe care le ofera și elimina de pe piața concurenții mai mici, anunța Reuters. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Justiție al SUA și 15 state au dat joi in judecata Apple, susținand ca aceasta s-a folosit de cererea puternica pentru iPhone-ul sau și alte produse pentru a crește prețurile.

- Camera Reprezentantilor intentioneaza sa voteze marti sau miercuri proiectul de lege pentru interzicerea TikTok, dupa ce o comisie a aprobat joi in unanimitate masura. Camera va vota propunerea conform regulilor care cer ca doua treimi din membri sa voteze ”da” pentru a obtine aprobarea. ”Daca o trec,…

- Parlamentul ungar a aprobat primirea Suediei in alianta pe 26 februarie, inlaturand astfel ultimul obstacol din calea demersului Suediei care isi mentinuse neutralitatea in timpul ambelor razboaie mondiale si al razboiului rece.Guvernul de la Stockholm a renuntat la politica de nealiniere dupa ce Rusia…

- Rachetele au fost lansate duminica dimineața in jurul ore locale 8.00 (nr. 1.00 in Romania) și sunt analizate de serviciile de informații sud-coreene și americane, a transmis armata sud-coreeana, fara a preciza cate rachete au fost lansate, relateaza Reuters.„In timp ce consolideaza supravegherea și…

- Grupul american Apple a reusit sa puna capat unui sir de 12 ani in care rivalul sud-coreean Samsung Electronics a fost cel mai mare vanzator de smartphone-uri din lume, in conditiile in care cota de piata a producatorului telefoanelor iPhone a urcat pana la 20% in 2023, potrivit firmei de cercetare…

- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani (70 de dolari), pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone-uri, transmite Reuters, potrivit AgerpresGigantul american a anuntat luni pe site-ul…

- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani 70 de dolari , pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone uri, transmite Reuters.Gigantul american a anuntat luni pe site ul sau din China ca…

- Apple ofera discounturi surprinzatoare la telefoanele iPhone vandute in China, reducand preturile cu amanuntul cu 500 de yuani (70 de dolari), pe fondul sporirii concurentei pe cea mai mare piata globala de smartphone-uri, transmit agențiile Reuters și Agerpres.