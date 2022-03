Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul american de automobile electrice Tesla va inmana marti clientilor primele automobile Model Y produse la uzina sa de la Gruenheide, in apropiere de Berlin, rezultatul unei investitii de cinci miliarde de euro care ofera companiei primul sau hub de productie din Europa, transmite Reuters.…

- Dupa mai multe luni de intarzieri din cauza nefinalizarii aprobarilor și a documentelor necesare, noua uzina Tesla din Germania iși va incepe oficial activitatea in luna martie a acestui an. In acest sens, evenimentul de inaugurare al fabricii de langa Berlin va avea loc in 22 martie. La acest eveniment…

- Pe langa inaugurarea fabricii de baterii din Bibb County, Alabama, Mercedes a prezentat, de asemenea, un SUV electric mare, care urmeaza sa fie construit la unitatea de asamblare din apropiere de Tuscaloosa, Alabama, in acest an. SUV-ul EQS si un SUV electric EQE mai mic, care urmeaza sa fie fabricat…

- Tesla a primit aprobarea pentru fabrica sa de langa Berlin, in valoare de 5,5 miliarde de dolari, a anunțat statul Brandenburg. Tesla a primit vineri un raspuns pozitiv de la guvernul german pentru a construi o fabrica de baterii litiu-ion in afara Berlinului. Așa-numita gigafabrica va costa aproximativ…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit deja la Moscova. Scholz, care se intalneste astazi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin.Legat de acest conflict, poziția sa este una delicata,…

- Președintele Joe Biden și liderul Germaniei au incercat sa creeze un front unic luni la Casa Alba, dar discuțiile legate de gazoductul Nord Stream 2 au stat in calea ințelegerilor. Cancelarul german Olaf Scholz a dezvaluit cand a ajuns la Casa Alba, dar și intr-un interviu anterior, ca exista un decalaj…

- Grupul auto MAG Automobile, infiintat in anul 2002, a evoluat constant indiferent de conditiile economice sau de brandurile reprezentate. Astazi grupul detine pe langa brandurile auto Ford, Skoda si Volvo, reprezentarea celei mai mari retele europene de autovehicule rulate ce ofera istoric si garantie,…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa