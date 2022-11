Elon Musk fires Twitter employees worldwide

Stiri pe aceeasi tema

- Chinese President Xi Jinping told German Chancellor Olaf Scholz their nations should unite for peace in a “chaotic” world, a call for closer ties that comes amid strains between Brussels and Beijing, according to Bloomberg. The two leaders held their first in-person talks since Scholz took office Friday…

- Conturile de Twitter care au fost suspendate nu vor fi restabilite timp de ”cateva saptamani”, a transmis Elon Musk, noul proprietar al companiei, un anunt important care vine cu cateva zile inainte de alegerile intermediare din Statele Unite, relateaza AFP. ”Twitter nu va permite niciunui utilizator…

- Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, ar fi ales Romania pentru cateva zile. Alaturi de el sunt și alți miliardari, dar și vedete de la Hollywood. Prima oprire a fost la o stana din Poiana Brașov, unde oaspeții au fost primiți cu paine și sare. A urmat o petrecere cu foc de tabara […] The post Elon…

- Comisarul UE pentru Piata Interna, Thierry Breton, i-a transmis un avertisment lui Elon Musk, cu privire la preluarea de 44 de miliarde de dolari a Twitter. Comisarul i-a spus miliardarului ca va trebui sa joace dupa reguli, in urma unui tweet al lui Musk potrivit caruia ”Pasarea a fost eliberata”.…

- Elon Musk, seful Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a incheiat achizitia retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, citate de AFP. Cel mai bogat om din lume i-a concediat imediat pe seful Parag Agrawal…

- Elon Musk intentioneaza sa elimine aproape 75% din posturi la platforma de retea sociala Twitter daca preia compania, a relatat joi Washington Post, citat vineri de DPA. Musk planuieste sa reduca numarul de angajati la companie de la 7.500 la aproximativ 2.000, potrivit Washington Post. Twitter planuia…

- Russia will on Friday begin its plan to annex around 15% of Ukrainian territory via referendums in four regions controlled by Russian forces, a move the West says is a gross violation of international law that significantly escalates the war, according to Reuters. After nearly seven months of war,…

- Ministrul lituanian al Apararii, Arvydas Anusauskas, intr-o postare pe Twitter, a transmis ca țara sa iși va pune forța de reacție rapida in stare de alerta maxima. „Deoarece mobilizarea militara a Rusiei va avea loc și in apropierea granițelor noastre (regiunea Kaliningrad), forța de reacție rapida…