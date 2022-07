Cel mai bogat om din lume a publicat o fotografie in care poate fi vazut stand alaturi de papa, el comentand ca este ”Onorat ca s-a intalnit ieri cu @pontifex”. In imagine sunt si cei patru baieti adolescenti ai lui Musk, dar nu si fiica sa transgender de 18 ani, care, pe 20 iunie, a cerut sa I se schimbe numele si a rupt orice legatura cu tatal sau. Musk are opt copii. Scopul si locul intalnirii cu papa nu sunt cunoscute. Elon Musk a incheiat un acord de preluare a Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, dar luna trecuta a spus ca inca mai sunt ”cateva probleme nerezolvate”, inclusiv numarul…