Stiri pe aceeasi tema

- ''Natiunea namibiana a pierdut un distins servitor al poporului, arhitectul Constitutiei noastre si pilonul casei noastre namibiene. In acest moment de tristete profunda, fac apel la natiune sa ramana calma si unita'', a declarat Mbumba, relateaza presa internaționala citata de Agerpres.La 1 februarie,…

- O tanara in varsta de 26 de ani din Cluj-Napoca a plecat voluntar de la domiciliu in urma cu o zi și nu s-a mai intors. Poliția și familia o cauta acum cu disperare. La data de 23 ianuarie a.c., Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca Borodi Carla Larisa, in varsta de 26 de…

- Naomi Osaka (26 de ani, 831 WTA) a fost invinsa in turul 1 de la Australian Open 2024 de Caroline Garcia (30 de ani, 19 WTA), scor 4-6, 6-7(2). Japoneza a revenit pe teren la inceputul acestui an, dupa aproape un an și jumatate de pauza. Ea nu mai jucate din septembrie 2022 pana sa participe la turneului…

- La trei zile dupa atacul terorist din 7 octombrie, unul dintre cei mai importanți lideri politici ai Hamas a lansat un apel pentru un nou front in conflictul grupului cu Israelul - o lupta care sa nu fie purtata cu gloanțe, ci cu dolari, scrie „The Washington Post“.

- Revenit pe teren dupa aproape un an de absenta, spaniolul Rafael Nadal, beneficiar al unui wild-card, a fost eliminat, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane.Nadal a fost invins de australianul Jordan Thompson, locul 43 mondial, scor 5-7, 7-6 (8/6), 6-3, dupa trei ore si 25…

- Revenit in țara, de Sarbatori, antrenorul lui PAOK, Razvan Lucescu, a vorbit despre campionatul Romaniei, despre un posibil transfer din Liga 1 și despre calificarea naționalei la Euro 2024. Razvan Lucescu s-a intors astazi in București, pentru Sarbatori, iar la sosirea pe aeroportul „Henri Coanda”…

- Revenit in țara dupa recenta vizita facuta in Statele Unite, premierul Marcel Ciolacu i-a „dat tema” ministrului Energiei. I-a cerut lui Sebastian Burduja, la inceputul ședinței de Guvern de vineri, 8 decembrie, sa verifice prețurile la gaze. Totul, in contextul in care, a remarcat prim-ministrul, unii…

- Tuborg Christmas Brew, berea oficiala a Craciunului, este disponibila in Romania in fiecare an, incepand cu prima zi de vineri a lunii noiembrie, data la care se lanseaza simultan in mai multe țari din Europa, precum Danemarca și Germania, conform tradiției care dainuie de mai bine de 20 de ani. Astfel,…