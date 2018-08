Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi ziaristi arestati marti si miercuri in Belarus au fost eliberati, au anuntat joi anchetatorii, potrivit Reuters. Printre cei retinuti si cercetati pentru accesarea neautorizata a sistemelor informatice ale agentiei de presa oficiale BelTA se aflau un corespondent al televiziunii…

- Egiptul, cel mai mare importator mondial de grau, a cumparat joi o cantitate de 240.000 de tone de grau din Rusia si Romania, la o licitatie organizata de Autoritatea Generala pentru Aprovizionare (GASC) din Egipt, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului egiptean,…

- Forțele de securitate egiptene au ucis cinci militanți islamiști in provincia Qalyubiya, la nord de Cairo, despre care se crede ca planuiau operațiuni teroriste menite sa destabilizeze țara, a declarat Ministerul de Interne intr-un comunicat, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Militanții…

- Insarcinatul cu afaceri al Statelor Unite pe langa Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), Harry Kamian, sustine ca Federația Rusa „deghizeaza livrarile militare in Donbas in așa-numitele convoaie umanitare”. Diplomatul a mentionat in acest sens ca, pe data de 24 mai, misiunea…

- Autoritatile din Ucraina au fost criticate de catre Organizatia de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si de organizatia neguvernamentala Reporteri fara Frontiere (RSF) pentru inscenarea asasinatului jurnalistului rus Arkadi Babchenko, relateaza site-ul postului BBC.

- Organizatia neguvernamentala pentru drepturile omului Human Rights Watch (HRW) a lansat marti un apel catre liderii lumii sa boicoteze ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal 2018, prevazuta sa aiba loc la Moscova, in 14 iunie, in cazul in care Rusia - principalul aliat al regimului…

- Mai mult de 50 de migranti originari din Ghana si alte tari din Africa de Vest au fost executati sumar de o unitate paramilitara, controlata de fostul presedinte al Gambiei, Yahya Jammeh, au anuntat miercuri Human Rights Watch (HRW) si TRIAL International, relateaza AFP. Asasinatele, care au…