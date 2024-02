Alipirea Transnistriei la Rusia, un mare fâs Alipirea Transnistriei la Rusia s-a fasait. Anunțata cu mare tam-tam in urma cu cateva zile, știrea s-a dovedit in fapt un fake news de toata frumusețea. Totul a plecat de la opozantul transnistrean Ghenadie Ciorba care susținea zilele trecute ca la congresul deputaților din Transnistria va fi adoptata o solicitare catre Moscova privind alipirea regiunii separatiste la Federația Rusa. Doar ca de la solicitarea alipirii la solicitarea ajutorului e cale lunga. Ce vor de fapt transnistrenii adunați la congres? Deputații din Transnistria au cerut oficial ajutorul Rusiei, dar nu au solicitat in mod… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magie cu Tutuianu. Romania va avea o economie mai solida, intreprinderi de stat mai bine administrate si venituri mai mari la bugetul statului prin operationalizarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP), institutie care a fost infiintata in scopul…

- „NU marim taxele! NU ieșim cu niciun milimetru din coordonatele financiare stabilite impreuna cu Comisia Europeana in PNRR! NU ne abatem vreo secunda de la traiectoria setata pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica!”, a spus Marcel Ciolacu.„Va mulțumesc pentru invitație,…

- Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) isi revizuieste in crestere puternica previziunile cu privire la inflatie in Argentina in 2024 – de la 157,1%. in noiembrie. la 250,6%, in urma unei cresteri puternice a preturilor la sfarsitul lui 2023, dupa instalarea la putere a lui Javier Milei,…

- Saptamana trecuta au fost publicate rezultatele testelor PISA 2022, care reprezinta evaluarea competențelor de baza a elevilor de 15 ani, inițiata de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Romania se claseaza pe penultimul loc in randul țarilor Uniunii Europene participante la aceasta…

- Asia, in frunte cu Singapore, s-a evidentiat inca o data in testele PISA 2022 privind educatia, realizate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) si publicate marti, care au fost marcate insa de o "scadere inedita" a performantelor elevilor dupa criza sanitara COVID-19, informeaza…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus, joi, la reuniunea OSCE de la Skopje ca Republica Moldova este „urmatoarea victima a razboiului hibrid declansat de Occident impotriva Federatiei Ruse” intr-un discurs in care a acuzat, de asemenea, Occidentul ca distruge Organizatia pentru Securitate…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus, joi, la reuniunea OSCE de la Skopje ca Republica Moldova este „urmatoarea victima a razboiului hibrid declansat de Occident impotriva Federatiei Ruse”, intr-un discurs in care a acuzat, de asemenea, Occidentul ca distruge Organizatia pentru Securitate…

- Occidentul "pregatește Republica Moldova pentru rolul de viitoare victima" in "razboiul hibrid pe care țarile occidentale l-au declanșat impotriva Rusiei". Despre acest lucru a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la reuniunea Consiliului miniștrilor de externe al Organizației pentru Securitate…