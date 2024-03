Egiptul a majorat dobânda cheie cu 6 puncte procentuale; lira egipteană a scăzut la un minim record faţă de dolar Masurile au fost menite sa faciliteze un acord cu Fondul Monetar International, care este de asteptat sa confirme extinderea pachetului sau actual de sprijin financiar de 3 miliarde de dolari pentru Egipt. Lira egipteana se tranzactiona la aproximativ 50 de unitati pentru dolar dupa anunt, de la 30,85 unitati anterior, potrivit datelor LSEG. Rata cheie a dobanzii a tarii este acum de 27,25%, a declarat miercuri banca centrala. Masura ”demonstreaza ca factorii de decizie politica sunt angajati sa revina la ortodoxia economica. Acest lucru va deschide probabil calea pentru un acord cu FMI in cateva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții qatarezi și americani sunt prezenți in capitala Egiptului pentru a se intalni cu trimișii Hamas. Washingtonul asigura ca Israelul a acceptat "in principiu, elementele" unui acord de armistițiu. Bombardamentele israeliene mortale continua pentru moment in sudul enclavei, in timp ce teritoriul…

- Egiptul a convenit asupra unui acord de 35 de miliarde de dolari cu Emiratele Arabe Unite pentru a dezvolta orasul Ras el-Hekma de pe coasta sa de nord-vest, a anuntat vineri premierul egiptean Mostafa Madbouly, dupa saptamani de speculatii, conform Middle East Eye. Madbouly a declarat, intr-o conferinta…

- Madbouly a declarat, intr-o conferinta de presa, la care au participat oficiali egipteni si din emiratele Arabe Unite, ca Egiptul va primi un avans de 15 miliarde de dolari in saptamana viitoare si alte 20 de miliarde de dolari in doua luni. Acordul este cea mai mare investitie straina directa intr-un…

- Suma a fost anunțata marți, de raportul Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), un think-tank cu sediul la Londra, care a estimat ca anul acesta, cheltuielile militare vor stabili un alt record, scrie Washington Post.Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut cu 9% in 2023,…

- Guvernul rus a propus marti extinderea, pana la finalul anului, a restrictiilor asupra miscarilor de capital, in urma carora exportatorii trebuie sa converteasca in ruble veniturile in valuta, pana la finalul anului, o decizie care ar urma sa sprijine rubla, transmite Reuters. Masurile adoptate in octombrie,…

- In 2024, micile placeri ne vor costa mai mult. Deja in supermarketuri o ciocolata care costa 3,5 lei costa acum aproape 6 lei iar o sticla de 2 litri de Cola costa circa 10 lei. Dulciurile, sucurile cu zahar si berea fara alcool vor fi mai scumpe, dupa ce Guvernul a decis sa creasca TVA-ul cu 10%. Cozonacul…

- Primarul laburist al Londrei Sadiq Khan cere, la patru ani de la Brexit, care continua sa imparta societatea britanica, o strangere a relatiilor cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, citata de News.ro. Economia britanica a pierdut zeci de miliarde de euro din cauza Brexit-ului, iar pana in 2035…

- Se estimeaza ca cresterea globala va incetini pentru al treilea an consecutiv in 2024, la 2,4%, de la 2,6% in 2023, a declarat institutia financiara in cel mai recent raport privind ”Perspectivele economice globale”, publicat marti. Cresterea este asteptata apoi sa se intensifice usor, la 2,7% in 2025,…