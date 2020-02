Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anuntat sambata ca inchide toare magazinele si birourile corporative din China continentala, pana pe 9 februarie, din cauza coronavirusului care a dublat numarul deceselor la peste 250, intr-o saptamana, relateaza Reuters, citat de news.ro.”Dintr-o mare precautie si pe baza ultimelor recomandari…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele Unite.…

- Numarul celor morți din cauza noului coronavirus din China a urcat miercuri abrupt pâna la 132, fiind consemnate aproape 1.500 de noi cazuri, transmite Reuters. Japonia și-a scos cu avionul cetațenii din Wuhan epicentrul epidemiei, o acțiune similara fiind desfașurata miercuri și de Statele…

- Un expert din cadrul Comisiei Naționale de Sanatate din China (NHC) a declarat, marți, ca o saptamana este suficienta pentru recuperare in urma simptomelor ușoare ale coronavirusului, relateaza Reuters, conform Mediafax.Comentariile au fost facute de Li Xingwang la o conferința de presa susținuta…

- Un grup de oameni de stiinta de la Universitatea din Hong Kong (HKU) au lansat un avertisment in ceea ce priveste o accelerare a propagarii coronavirusului, care a provocat 80 de decese in China, potrivit autoritatilor.In total, 2.744 de cazuri au fost confirmate oficial in aceasta tara,…

- Guvernele ar trebui sa ia masuri ”draconice” pentru restrangerea deplasarilor populatiei daca doresc limitarea propagarii coronavirusului cu epicentrul in orasul Wuhan, au declarat luni cercetatori din Hong Kong, care au estimat, pe baza unor modele matematice, ca numarul cazurilor de infectari a depasit…

- Australia a confirmat sâmbata primul sau caz de îmbolnavire cu noul tip de coronavirus în statul Victoria, în timp ce guvernul a cerut oamenilor sa nu calatoreasca în provincia Hubei din China, epicentrul focarului, relateaza Mediafax, citand Reuters. Un cetatean…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN. Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat miercuri…