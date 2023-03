Stiri pe aceeasi tema

- O serie de reglementari ale Comisiei Europene, care autorizeaza comercializarea de produse alimentare ce contin ingrediente derivate din insecte precum lacuste si larve, a declansat un val de comentarii conspirationiste pe rețelele de socializare. Euroscepticii si adeptii teoriilor conspiratiei au luat…

- Aceasta schema are in vedere sprijinirea investitiilor in productia, asamblarea si reciclarea bateriilor si a celulelor si panourilor fotovoltaice, arata comunicatul de presa al Executivului european.. Schema are drept obiective sprijinirea dezvoltarii regionale a Romaniei si promovarea obiectivelor…

- Romania trebuie sa indeplineasca reformele la care s-a angajat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru pensiile speciale ca sa primeasca banii europeni, susține Comisia Europeana, precizand ca vizate sunt și pensiile militarilor. „Revizuirea vizeaza toate pensiile speciale,…

- Ghinea: „Budai și Ciuca se ascund in spatele Bancii Mondiale cu pensiile speciale, vor avea probleme cu tranșa 3”. Romania trebuia sa incaseze aproape 6 miliarde de euro in 2022 daca termenele din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) erau respectate de oficialii romani. Cererea de plata…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a venit cu o serie de clarificari privind a doua cerere de plata PNRR si pensii speciale si a precizat ca nu a fost amanata incasarea celei de-a doua transe a Planului de Redresare si Rezilienta, cererea de plata numarul doi fiind inca in stadiul de evaluare…

- Numarul victimelor seismului care a devastat regiuni intinse din Turcia și Siria se apropie de 35 de mii. Specialiștii estimeaza ca, in final, se va ajunge la 50 de mii. Sunt cifre care arata nu doar dimensiunea grozaviei produsa in cele doua țari, ci și gravele carențe ale unor societați incapabile…

- Premierul Nicolae Ciuca a condus marți Reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) și a anunțat ca Romania are in pregatire a treia cerere de plata Plan. ”Avem un dialog foarte bun cu reprezentanții Comisiei Europene pentru…

- Le raspund, pe aceasta cale, unora dintre stimabilii mei cititori, oarecum nedumeriți de poziția exprimata intr-un recent editorial fața de schimbarile climatice. Mai exact, afirmam ca politica declanșata de catre Comisia Europeana, cunoscuta și sub numele de Green Deal, este o prostie, pur și simplu.…